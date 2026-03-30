Due kg di hashish in una busta della spesa due arresti per spaccio

Due persone sono state arrestate a seguito di un controllo in un'auto a Osio Sotto. I carabinieri hanno trovato nel portabagagli, nascosti in una busta della spesa, 2 chili di hashish suddivisi in 19 panetti, insieme a 445 euro in contanti. La sostanza e il denaro sono stati sequestrati durante l’intervento.

Osio Sotto. Nell’auto di un 44enne di Verdellino i carabinieri hanno scovato 2 chili di hashish, suddivisi in 19 panetti, occultati nel portabagagli in una busta della spesa, più 445 euro in contanti. A casa dell’indagato altri 230 grammi di hashish, 39 di cocaina, un bilancino di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e un agenda manoscritta riconducibile all’attività di spaccio. Nell’abitazione di un altro soggetto, 31 anni, di Ponte San Pietro, sono stati sequestrati 3,5 grammi di marijuana. Venerdì scorso, 27 marzo, i carabinieri di Osio Sotto e della Sezione Operativa della Compagnia di Treviglio, con il supporto dei colleghi della Stazione di Dalmine, hanno tratto in arresto due cittadini di origine marocchina: il primo 25 anni, senza fissa dimora, il secondo 44 anni residente a Verdellino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Bologna: 6 kg di hashish sequestrati, due arrestiNel cuore di Bologna, precisamente nel quartiere Pilastro, l’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto di due giovani tunisini e al sequestro... Leggi anche: Coca, hashish ed ecstasy per la piazza di spaccio della Noce, 5 arresti: sequestrati un mitra e due