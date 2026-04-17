Frosinone maxi deposito di hashish | arrestata una famiglia

Un'operazione della Squadra mobile di Roma, sezione Antidroga, ha portato allo smantellamento di un deposito di hashish a Patrica, nel territorio del Frusinate. Durante l'intervento sono state arrestate tre persone, una donna di 32 anni, un uomo di 29 anni e una donna di 63 anni, tutte coinvolte nell’attività illecita. L’indagine ha riguardato un’organizzazione criminale che gestiva lo stoccaggio e la distribuzione di sostanze stupefacenti.

Un’operazione della Squadra mobile di Roma, sezione Antidroga, ha smantellato un importante deposito di stupefacenti a Patrica, nel territorio del Frusinate, portando all’arresto di una donna di 32 anni, suo fratello di 29 anni e la madre di 63 anni. L’intervento è iniziato dopo il fermo della trentaduenne, trovata in possesso di 660 grammi di hashish, che ha permesso agli investigatori di individuare un massiccio carico nascosto nell’abitazione familiare. Dinamiche del sequestro e logistica del deposito. Le indagini condotte sul territorio hanno portato gli agenti a perlustrare l’intero complesso abitativo della famiglia, rivelando una gestione strutturata dello spaccio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frosinone, maxi deposito di hashish: arrestata una famiglia Notizie correlate Maxi sequestro di 637 chili di droga in un frigorifero in Ciociaria, arrestata una famiglia (video)Un insospettabile nucleo familiare e un magazzino trasformato in un maxi-centro di stoccaggio per la droga. Blitz antidroga a Castellammare: crack e hashish nascosti in casa, arrestata intera famigliaOperazione dei carabinieri a Castellammare di Stabia contro lo spaccio di stupefacenti: arrestati un 67enne, Antonio Del Gaudio, la moglie 52enne e... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Frosinone - Scovati 600 chili di hashish in un magazzino: avrebbe fruttato oltre 3,5 milioni di euro, arrestata intera famiglia (VIDEO). Maxi deposito di droga in casa: 637 chili di hashish nel frigorifero, arrestata un’intera famigliaUn frigorifero trasformato in deposito di droga, con centinaia di chili di hashish pronti per essere immessi sul mercato: è quanto scoperto dalla Squadra mobile di Roma nel corso di un’operazione anti ... zoom24.it Frosinone – Scovati 600 chili di hashish in un magazzino: avrebbe fruttato oltre 3,5 milioni di euro, arrestata intera famiglia (VIDEO)FROSINONE - Maxi operazione antidroga nel comune di Patrica, in provincia di Frosinone, dove gli agenti della Polizia di Stato della VII Sezione Antidroga della ... etrurianews.it