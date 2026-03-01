Nel parco Otranto-Leuca il meeting regionale delle guide ambientali escursionistiche

Nel parco Otranto-Leuca si è tenuto ad Andrano, dal 26 al 28 febbraio 2026, il quarto meeting regionale delle guide ambientali escursionistiche Aigae Puglia. L'evento ha riunito professionisti del settore per discutere sul tema “Custodire e accogliere” e ha visto la partecipazione di numerose guide provenienti da diverse zone della regione. La tre giorni ha previsto incontri, workshop e sessioni di confronto.

