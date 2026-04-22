Granchio blu la sfida si gioca in acqua | arriva la ‘Blue farm’ anti invasione

In una zona nota per la sua biodiversità, si sta affrontando il problema della crescita incontrollata del granchio blu, che mette a rischio l’economia locale e gli habitat naturali. Per contenere questa invasione, è stato avviato un progetto di acquacoltura sostenibile chiamato ‘Blue farm’. Questa iniziativa mira a utilizza metodi innovativi per gestire la presenza di questa specie in acque regolamentate.

Contrastare la proliferazione del granchio blu, una delle emergenze più dannose per l’economia e l’ecosistema delle Valli di Comacchio, attraverso un modello innovativo di acquacoltura sostenibile. È questo l’obiettivo del progetto sviluppato dall’Università degli Studi di Ferrara, che unisce.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Contro il granchio blu nasce la Blue-Farm: Unife in campo per salvare le Valli di ComacchioFerrara, 22 aprile 2026 - Una risposta concreta a una delle emergenze più critiche degli ultimi anni prende forma nelle Valli di Comacchio. Leggi anche: Granchio blu, la quarta invasione: caccia ai nuovi mercati in California Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Boom di specie invasive nel fiume Ombrone: aumentano granchio blu e gheppia, diminuiscono anguilla e spigola; Il granchio nuotatore del Mar Rosso arriva in Italia. Una nuova minaccia per le specie autoctone; Il granchio nuotatore nel Mediterraneo: tra allarme ecologico e nuove opportunità. Il timore è che possa ripetersi lo scenario del granchio blu, con gravi danni economici ai pescatoriNon solo il granchio blu. Nel Mediterraneo si affaccia una nuova minaccia, arrivata da molto più lontano e capace, almeno in prospettiva, di cambiare gli equilibri del mare. Si chiama granchio ... lanuovasardegna.it Granchio blu, c’è il nemico naturale: il polpo come chiave contro la piagaDopo il monitoraggio in mare è partita una ricerca che conferma che l’invertebrato si nutre del crostaceo. Il naturalista Massimiliano Marcelli: Il cefalopode in una manciata di secondi neutralizza u ... msn.com -7 SPOILER 2 L’ambientazione del mio nuovo thriller non poteva che essere in questa regione Vi chiedo: la prossima volta parliamo dei personaggi… o del titolo “La mossa del granchio” dal 28 aprile in libreria Inoltre, siete tutti invitati lunedì 27 aprile a - facebook.com facebook #vongole tra crisi climatica e granchio blu. Il nostro allarme su @ilvenerdi @larepublica_pe @Confcooperativ1 @tiozzo_paolo @FerrariGilberto x.com