Granchio blu la sfida si gioca in acqua | arriva la ‘Blue farm’ anti invasione

Da ferraratoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una zona nota per la sua biodiversità, si sta affrontando il problema della crescita incontrollata del granchio blu, che mette a rischio l’economia locale e gli habitat naturali. Per contenere questa invasione, è stato avviato un progetto di acquacoltura sostenibile chiamato ‘Blue farm’. Questa iniziativa mira a utilizza metodi innovativi per gestire la presenza di questa specie in acque regolamentate.

Contrastare la proliferazione del granchio blu, una delle emergenze più dannose per l’economia e l’ecosistema delle Valli di Comacchio, attraverso un modello innovativo di acquacoltura sostenibile. È questo l’obiettivo del progetto sviluppato dall’Università degli Studi di Ferrara, che unisce.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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