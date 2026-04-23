Nasce a Viserbella il gruppo Civivo della scuola Isola Blu | tredici volontari trasformano gli spazi

A Viserbella è stato creato un nuovo gruppo di volontariato civico dedicato alla scuola dell'infanzia Isola Blu, composto da tredici cittadini. Questi volontari si sono impegnati a riqualificare gli spazi esterni della scuola. Con questa iniziativa, il numero totale di gruppi attivi nel territorio di Rimini nel progetto Civivo sale a 75, coinvolgendo diverse realtà locali nella cura degli spazi pubblici.

Tredici cittadini si sono uniti in un nuovo gruppo di volontariato civico per ridisegnare gli spazi all'aperto della scuola per l'infanzia Isola Blu di Viserbella, portando a 75 il numero complessivo dei gruppi attivi sul territorio di Rimini nell'ambito del progetto Civivo.L'iniziativa punta a.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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