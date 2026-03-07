Scuola delle professioni del mare per ridurre il mismatch tra formazione e richieste della blu economy Nasce a Genova

A Genova è stata annunciata la nascita della “Scuola delle professioni del mare” durante il convegno “Giovani, lavoro e futuro” organizzato da Cna. La scuola è stata creata con l’obiettivo di colmare il divario tra le competenze dei giovani e le richieste delle imprese della blue economy. La sindaca Silvia Salis ha presentato il progetto nell’ambito dell’evento dedicato al lavoro e alle nuove opportunità per i giovani.

Ridurre la distanza tra competenze disponibili e richieste delle imprese della blue economy è l'obiettivo della nuova "Scuola delle professioni del mare" annunciata dalla sindaca di Genova Silvia Salis a margine del convegno "Giovani, lavoro e futuro" organizzato da Cna.