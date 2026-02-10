A Corpolò sette volontari per la cura dell' area urbana | nasce un nuovo gruppo Civivo

A Corpolò nasce un nuovo gruppo di volontari per tenere in ordine l’area urbana. Sette cittadini si sono uniti per creare il

Sta per prendere forma un nuovo gruppo di volontariato civico a Corpolò: sette cittadini si sono infatti uniti per dar vita al "Gruppo Civivo Corpolò", che si occuperà della cura e del decoro dell'area urbana della località e dei suoi spazi pubblici. La costituzione ufficiale avverrà nelle.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il Comune di Rimini ha rinnovato i patti di collaborazione con 69 gruppi di volontariato civico Civivo, coinvolgendo circa mille volontari.

