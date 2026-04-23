Talenti intitolato un parco al poeta e attore Remo Remotti

A Talenti è stato intitolato un parco dedicato a Remo Remotti, poeta e attore romano scomparso il 22 giugno 2015 all’età di 90 anni. La cerimonia di inaugurazione si è svolta recentemente, alla presenza di rappresentanti del quartiere e familiari dell’artista. La scelta di intitolare il parco al noto artista mira a ricordarne la figura e il contributo nel panorama culturale locale.

Talenti ha il suo parco intitolato a Remo Remotti, il poeta e attore romano scomparso il 22 giugno 2015 all’età di 90 anni. La targa che celebra l’intellettuale che ha raccontato, con le sue opere, la Capitale è stata svelata ieri, mercoledì 22 aprile, nell’area di via Renato Fucini, all’angolo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Intitolato al vigile del fuoco Filippo Bertini il parco adiacente al Villaggio DanteArezzo, 24 marzo 2026 – Alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, del comandante dei Vigili del Fuoco Fabrizio Baglioni, dei familiari e di tutte le... Addio a Remo Stecconi, tra i fondatori della storica pizzeria Remo a Testaccio a RomaMorto lo storico fondatore della Pizzeria “Remo a Testaccio”, divenuta famosa nel rione per la pizza bassa e scrocchiarella.