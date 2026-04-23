Napoli verbali delle Commissioni online | via libera al controllo

A Napoli è ora possibile consultare online i verbali delle Commissioni comunali e municipali. La decisione permette agli interessati di accedere facilmente ai documenti relativi alle riunioni e alle decisioni prese nelle varie commissioni. La consultazione digitale si inserisce in un processo di digitalizzazione delle attività amministrative avviato dal Comune. La piattaforma online rende più accessibili le informazioni senza dover recarsi fisicamente agli uffici.

? Cosa sapere Napoli abilita la consultazione online dei verbali delle Commissioni comunali e municipali.. I consiglieri Nasti e Bonetti chiedono la digitalizzazione automatica dei processi .. I cittadini di Napoli possono ora accedere direttamente ai verbali delle sedute delle Commissioni comunali e municipali tramite la sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale, segnando un punto di svolta per il controllo pubblico. La possibilità di consultare online i documenti relativi al lavoro delle commissioni è diventata operativa da pochi giorni, offrendo un accesso alle dinamiche decisionali della città. Questo risultato nasce...🔗 Leggi su Ameve.eu

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