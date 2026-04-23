Nel Comune di Napoli sono stati resi accessibili online i verbali delle Commissioni, offrendo così un servizio più trasparente ai cittadini. Questa novità permette di consultare facilmente i documenti relativi alle riunioni delle Commissioni, senza dover ricorrere a richieste specifiche o visite agli uffici. L'iniziativa si inserisce in un percorso volto a migliorare la comunicazione tra amministrazione e cittadini, rendendo più accessibile il lavoro delle istituzioni locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un altro passo avanti concreto verso una Pubblica Amministrazione più trasparente ed efficiente. Da alcuni giorni i cittadini possono consultare liberamente i verbali delle sedute delle Commissioni consiliari, sia comunali che municipali, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Napoli. Qui il link diretto: https:trasparenza.comune.napoli.itflexcmpagesServeBLOB.phpLITIDPagina55864 È il risultato di una battaglia che i Verdi hanno portato avanti con determinazione: rendere accessibile a tutti il lavoro quotidiano delle istituzioni, introducendo un controllo diffuso e continuo, senza dover attendere l’emergere di criticità o inchieste.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune di Napoli, svolta digitale: consultabili i verbali delle Commissioni

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