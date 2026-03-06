Stadio della Roma via libera delle commissioni | il 13 marzo il voto finale in Campidoglio
Le commissioni capitoline di Sport, Mobilità, Ambiente e Urbanistica hanno dato il loro via libera al progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Il voto finale sulla proposta si terrà il 13 marzo in Consiglio Comunale. La decisione riguarda la realizzazione dell'impianto sportivo nel quartiere romano, con l'approvazione di tutte le commissioni coinvolte.
Le commissioni capitoline Sport, Mobilità, Ambiente e Urbanistica approvano il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Ora la delibera passa all’Assemblea capitolina il 13 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Stadio Roma: il 13 Marzo il Voto Finale in Assemblea Capitolina
Stadio della Roma, commissioni veloci per l’ok al progetto. La delibera in aula il 13 marzoIn due giorni sei presidenti hanno fatto votare il parere all'atto sul progetto definitivo.
Tutto quello che riguarda Stadio della Roma.
Temi più discussi: Stadio della Roma, la giunta Gualtieri dà il via libera al progetto definitivo. Così si trasforma Pietralata; Stadio della Roma, via libera della giunta Gualtieri al progetto definitivo per Pietralata; Nuovo stadio della Roma, via libera della Giunta: un progetto da un miliardo e mezzo; Roma, nuovo stadio a Pietralata: approvata la delibera dal Campidoglio.
Stadio della Roma, via libera delle commissioni: il 13 marzo il voto finale in CampidoglioLe commissioni capitoline Sport, Mobilità, Ambiente e Urbanistica approvano il progetto dello stadio della Roma a Pietralata ... fanpage.it
Stadio della Roma, 'via libera delle commissioni al progetto di fattibilità'Le Commissioni congiunte Patrimonio e Lavori Pubblici hanno approvato oggi la delibera sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della AS Roma a Pietralata, verificando il rec ... ansa.it
Stadio Roma: nuovi pareri favorevoli al progetto Prosegue l’iter amministrativo per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Le commissioni capitoline Mobilità, Ambiente e Urbanistica hanno espresso parere favorevole alla delibera che recepisce il Piano d - facebook.com facebook
Stadio della Roma, parere positivo delle Commissioni Mobilità, Ambiente e Urbanistica @deangelisrr #ASRoma x.com