Tra memoria e visione Stefania Filo Speziale rivive tra le pagine del libro del prof Rocco Romeo

Un incontro si è svolto ieri, mettendo in luce il rapporto tra memoria e visione attraverso il racconto di Stefania Filo Speziale, ripercorsa tra le pagine del libro del professore Rocco Romeo. Durante l’evento si è discusso di come l’architettura, così come la memoria, includa anche aspetti invisibili. La discussione ha sottolineato l’importanza della cultura come mezzo per conservare e trasmettere il passato.

L’architettura, come la memoria, è fatta anche di ciò che non si vede. È da questa suggestione che ieri ha preso forma un incontro capace di restituire profondità e significato al ruolo della cultura, intesa come strumento di consapevolezza collettiva e custodia del passato.La Casa dei Calabresi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it “Stefania Filo Speziale": incontro con l'autore Rocco RomeoLunedì 13 aprile alle ore 17 presso il Polo Culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, si terrà la presentazione del volume “Stefania Filo... Santu Atzei: il coro sardo rivive in un libro, tra memoria musicale e speranza di rinascita.Il coro tradizionale sardo “Santu Atzei” di Simaxis, un’eccellenza culturale che ha portato le sonorità dell’isola in giro per l’Italia e persino in...