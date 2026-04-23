Napoli si prepara al mare | ecco le zone sicure e le spiagge top

A Napoli, la stagione balneare è stata ufficialmente aperta dal sindaco, che ha stabilito il periodo dal 1° maggio al 30 settembre. Le mappe dell’ARPAC segnalano alcune zone considerate sicure a Posillipo, mentre a San Giovanni a Teduccio è stata rilevata la balneabilità delle acque. La città si prepara così ad accogliere i bagnanti con alcune aree designate per il relax e il divertimento in spiaggia.

? Cosa sapere Il sindaco Manfredi apre la stagione balneare a Napoli dal 1° maggio al 30 settembre.. Le mappe ARPAC indicano zone sicure a Posillipo e balneabilità a San Giovanni a Teduccio.. Dal primo maggio al 30 settembre 2026 la stagione balneare di Napoli si apre ufficialmente con l’ordinanza firmata dal sindaco Manfredi, che delinea i confini tra acque cristalline e zone interdette. La gestione del litorale cittadino per i prossimi mesi poggia su una mappatura tecnica estremamente dettagliata, frutto dei monitoraggi condotti dall’ARPAC. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania ha tracciato una linea netta tra le aree dove la balneazione è sicura e quelle dove la tutela dell’ambiente o la sicurezza nautica impongono restrizioni rigorose.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli si prepara al mare: ecco le zone sicure e le spiagge top Notizie correlate Leggi anche: Mare o montagna? No, le colline. Stranieri innamorati dei borghi marchigiani (dove olandesi e tedeschi comprano anche casa). Ecco le mete al top Il litorale si prepara all’estate: oltre un milione di euro per le spiagge libere pontineOltre un milione di euro per la stagione balenare 2026 - da destinare alle spiagge libere - in arrivo dalla Regione Lazio per 11 comuni del litorale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Web-TV del Comune di Napoli – Napoli si prepara per la visita del Papa; Al Maradona c'è un campione d'Italia in più: così Napoli si prepara ad accogliere l'eroe Pedro; Mancano i posti barca per l’estate, Napoli si prepara al caos boe; Napoli si prepara ad accogliere il Papa, l’8 maggio la visita di Leone XIV. La Cremonese si prepara ad affrontare un Napoli a caccia di un pronto riscattoPochissimo tempo a disposizione della Cremonese per prepararsi al prossimo impegno di campionato, perché venerdì sera alle ore 20:45 ... cremonaoggi.it Napoli: progetto Fab 4 fallito, solo uno è certo di restare. Manna prepara il colpo alla AnguissaIl progetto dei Fab 4 non ha funzionato, solo McTominay è certo di restare al Napoli. Intanto il d.s. Manna al primo rinforzo: arriverà dalla Premier League con un colpo alla Anguissa ... sport.virgilio.it #Napoli, in due tornano a casa: #Lucca e #Lang non conquistano l’estero x.com UFFICIALE: LA DATA E L'ORARIO PER NAPOLI-BOLOGNA LEGGI QUI - facebook.com facebook