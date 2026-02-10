Stranieri in cerca di pace scelgono le colline marchigiane. Arrivano quasi per caso e finiscono per innamorarsi dei borghi, dove il turismo di massa ancora non ha preso piede. Olandesi e tedeschi comprano case e si sistemano tra vigneti e antiche strade di pietra, attratti da un paesaggio che sembra uscito da una cartolina.

ANCONA - Arrivano qui, quasi per caso, in cerca di tranquillità. In testa, un’immagine quasi da cartolina: luoghi ameni dove l’overtourism non sanno neanche cosa sia. Gli stranieri che approdano nelle Marche lo fanno per immergersi in questo tipo di scenario: un turismo esperienziale fatto di paesaggi mozzafiato, alta qualità della vita, buon cibo e binomio storia&cultura. Mare o montagna? Meglio le dolci colline dal verde incontaminato. La geografia delle scelte Tolti i capoluoghi e le mete balneari più pop come Senigallia o San Benedetto del Tronto, le aree più gettonate sono infatti quelle dell’entroterra, i piccoli borghi sospesi nel tempo e intrisi di storia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Mare o montagna? No, le colline. Stranieri innamorati dei borghi marchigiani (dove olandesi e tedeschi comprano anche casa). Ecco le mete al top

Approfondimenti su Borghi Marche

A Monza, sono sempre di più gli stranieri che cercano casa tra attici di lusso e ville.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Borghi Marche

Argomenti discussi: Mare o montagna? No, le colline. Stranieri innamorati dei borghi marchigiani (dove olandesi e tedeschi comprano anche casa). Ecco le...; Monte Crociglia: una montagna non è un sito qualsiasi; Il bosco delle lucciole in Italia: la sera non servono torce, la strada te la indicano loro; Casa dolce casa, così gli stranieri fanno shopping immobiliare: Cercano autenticità e qualità della vita.

Mare o montagna? No, le colline. Stranieri innamorati dei borghi marchigiani (dove olandesi e tedeschi comprano anche casa). Ecco le mete al topANCONA Arrivano qui, quasi per caso, in cerca di tranquillità. In testa, un’immagine quasi da cartolina: luoghi ameni dove ... msn.com

Mare o montagna? Un viaggio nella Preistoria a MentoneAl Museo di Preistoria Regionale, un fine settimana tra storia e scoperta per comprendere come vivevano i primi abitanti della Costa Azzurra. montecarlonews.it

Mare o montagna No, le colline. Stranieri innamorati dei borghi marchigiani (dove olandesi e tedeschi comprano anche casa). Ecco le mete al top - facebook.com facebook