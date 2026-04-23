Napoli riapre ufficialmente la Biblioteca dei Girolamini

La Biblioteca dei Girolamini, situata nel Complesso Monumentale di via Duomo a Napoli, riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura. La struttura, che custodisce un patrimonio librario di rilievo, è ora di nuovo aperta a studenti, ricercatori e visitatori. La riapertura avviene dopo lavori di restauro e sistemazione degli ambienti, che hanno interessato anche la catalogazione dei volumi.

La storica biblioteca del Complesso Monumentale dei Girolamini a via Duomo torna finalmente accessibile al pubblico. Oggi, 22 aprile 2026, è una giornata significativa per il capoluogo partenopeo. Dopo il Cimitero delle Fontanelle, un altro luogo storico della città si prepara a riaprire in maniera permanente. La Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini, una delle più antiche istituzioni pubbliche di Napoli, torna finalmente accessibile, dopo quasi 14 anni di chiusura e numerosi interventi di restauro e messa in sicurezza. Adesso, la biblioteca, situata nel centro storico della città e parte del complesso religioso fondato nel 1586 dai seguaci di San Filippo Neri, è pronta ad aprire le porte delle sue sale storiche, in cui è conservato un patrimonio librario di straordinario valore, composto da circa 159.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, riapre ufficialmente la Biblioteca dei Girolamini Notizie correlate “Voci svelate” al Complesso monumentale e biblioteca dei GirolaminiComposizioni sacre di Gaetano Veneziano (1656–1714), scritte tra la fine del ‘600 e i primi anni del’700 per le monache del Conservatorio dello... Leggi anche: La Biblioteca dei Girolamini restituita alla città dopo la vicenda del furto di libri Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Cimitero delle Fontanelle riapre per sempre; Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini: dal 22 aprile 2026 tornano visitabili le sale storiche; Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: l'inaugurazione del 18 aprile; Napoli, riapre il Cimitero delle Fontanelle: orari e prenotazioni. Napoli, riapre al pubblico la Biblioteca dei Girolamini: viaggio nel Rinascimento meridionaleA Napoli torna accessibile al pubblico la storica Biblioteca dei Girolamini, che riapre a partire da pggi con un percorso sperimentale e una mostra dedicata ... cronachedellacampania.it Cimitero delle Fontanelle: Napoli riabbraccia l’antico ossario con una grande festa di comunitàCimitero delle Fontanelle: il 18 aprile riapre ufficialmente l'ossario del Rione Sanità. Un progetto di rigenerazione urbana per restituire il sito a cittadini e turisti. 2anews.it Il Coca Cola Pizza Village 2026, in programma dal 7 al 12 luglio, si trasferisce dalla Mostra d’Oltremare di Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli, nella provincia partenopea: https://fanpa.ge/kmcRo - facebook.com facebook #Napoli, in due tornano a casa: #Lucca e #Lang non conquistano l’estero x.com