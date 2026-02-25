Voci svelate al Complesso monumentale e biblioteca dei Girolamini

Composizioni sacre di Gaetano Veneziano (1656–1714), scritte tra la fine del ‘600 e i primi anni del’700 per le monache del Conservatorio dello Spirito Santo di Napoli. Venerdì 27 febbraio alle 19, presso il complesso monumentale e biblioteca dei Girolamini di Napoli, è in programma il concerto inaugurale del progetto “Voci Svelate”, ideato da Antonella Cucciniello direttrice del complesso, Antonio Florio direttore della Cappella Neapolitana, ensemble specializzato nel repertorio napoletano di età moderna, Dinko Fabris musicologo, Elisa Novi Chavarria Università del Molise, Mariavaleria Mininni Università della Basilicata. Le opere provengono dal Fondo Musicale dei Gerolamini (raccolta AMCO 200), che conserva 19 manoscritti autografi del compositore, il progetto è promosso dalla Fondazione Banco di Napoli e dal Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini di Napoli, nell’ambito del Protocollo d’Intesa Il “Miglio della memoria”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, verso la riapertura della Biblioteca dei GirolaminiLa Biblioteca dei Girolamini, situata nel Complesso Monumentale di via Duomo a Napoli, si prepara alla riapertura prevista per questa primavera.

Napoli Nascosta Speciale Girolamini: tour esoterico nel centro antico con visita alla Chiesa dei GirolaminiScopri Napoli nascosta con il tour speciale nei Girolamini, nel cuore del centro antico.

Temi più discussi: Napoli, al complesso monumentale dei Girolamini si riscopre la musica barocca: concerto Voci Svelate; Voci svelate nel complesso monumentale e biblioteca dei Girolamini di Napoli - Napoli Village - Quotidiano; Napoli, Elizabeth Vogler in concerto alla Sala Sole; CONCERTO - Voci svelate, composizioni sacre di Gaetano Veneziano nel complesso monumentale e biblioteca dei Girolamini di Napoli.

Napoli, al complesso monumentale dei Girolamini si riscopre la musica barocca: concerto Voci SvelateNapoli celebra il suo patrimonio di musica barocca, venerdì 27 febbraio alle 19:00, presso il complesso monumentale e biblioteca dei Girolamini di Napoli, ... ilmattino.it

Voci Svelate, musiche di Gaetano Veneziano per le monache dello Spirito SantoIl Complesso dei Girolamini di Napoli, fondato nel 1586 dai Padri dell’Oratorio di San Filippo Neri, custodisce uno dei più rilevanti archivi musicali italiani di età moderna (circa 6.500 documenti) ... ilroma.net

CONCERTO - “Voci svelate”, composizioni sacre di Gaetano Veneziano nel complesso monumentale e biblioteca dei Girolamini di Napoli ift.tt/Xi8MktG x.com

Svelate solo le prime cinque posizioni della classifica dopo la prima serata di Sanremo - facebook.com facebook