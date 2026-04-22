La Biblioteca dei Girolamini restituita alla città dopo la vicenda del furto di libri
A Napoli la Biblioteca dei Girolamini riapre al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura. Le sale storiche, situate in via Duomo 114, sono state riaperte mercoledì 22 aprile 2026, offrendo un nuovo percorso di visita. Contestualmente, è stata inaugurata la mostra “Rinascimento Meridionale”, che permette ai visitatori di esplorare nuovamente questo importante spazio culturale.
Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini. Da mercoledì 22 aprile 2026, infatti, tornano accessibili le sale storiche in via Duomo 114, con un nuovo percorso di visita e la mostra “Rinascimento Meridionale”. La biblioteca partenopea custodisce uno dei patrimoni librari più importanti del.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
“Voci svelate” al Complesso monumentale e biblioteca dei GirolaminiComposizioni sacre di Gaetano Veneziano (1656–1714), scritte tra la fine del ‘600 e i primi anni del’700 per le monache del Conservatorio dello...
La storia dei libri alla biblioteca ClassenseNel laboratorio ‘Alle origini del libro moderno: dai manoscritti ai libri a stampa nelle collezioni antiche della Biblioteca Classense’, a cui la mia...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini: dal 22 aprile 2026 tornano visitabili le sale storiche; Napoli ritrova la Biblioteca dei Girolamini; Riapertura della biblioteca dei Girolamini dopo 14 anni; Riapre la meravigliosa Biblioteca dei Girolamini a Napoli: la data e come visitarla.
Riapre a Napoli la Biblioteca dei Girolamini: dal 22 aprile 2026 tornano visitabili le sale storicheNel cuore del centro storico di Napoli, a pochi passi da Via Duomo, riapre al pubblico uno dei luoghi più preziosi della memoria culturale della città: la Biblioteca dei Girolamini. A partire da merco ... ilvescovado.it
Biblioteca dei Girolamini, il pubblico torna nelle sale dopo anni di chiusura per il furto dei libriIl dg Musei Osanna: Entro Natale riapriamo la Quadreria. La direttrice Cucciniello: Per ora solo gruppi di 40, poi dopo luglio accesso stabile ... napoli.repubblica.it
#Arte #Cultura #Eventi La Rinascita dei Girolamini la Biblioteca torna a vivere: tesori ritrovati, cultura restituita - facebook.com facebook
Il #21aprile 2009 #UNESCO mette on line World Digital Library, biblioteca digitale multilingue con tesori culturali e le espressioni artistiche e di folklore delle biblioteche di tutto il mondo. Manoscritti, libri rari, mappe, stampe, illustrazioni, filmati, registrazioni so x.com