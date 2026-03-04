Napoli Quartieri Spagnoli 23enne sorpreso con la droga | arrestato

Ieri sera nel quartiere dei Quartieri Spagnoli a Napoli, agenti della Mobile hanno arrestato un giovane di 23 anni dopo aver trovato droga, contanti e più di mezzo chilo di stupefacenti nella sua abitazione. I falchi della polizia, durante un controllo in via Girardi, avevano notato comportamenti sospetti e hanno deciso di intervenire. La perquisizione ha portato al ritrovamento di sostanze illegali e denaro.

Napoli: Nel supermercato di via Diocleziano i furti notturni. Carabinieri arrestano due operai Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Falchi della Mobile notano movimenti sospetti in via Girardi: trovati marijuana, contanti e oltre mezzo chilo di stupefacenti in casa Napoli – Serata intensa nei Quartieri Spagnoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illecita ai fini di spaccio. I falchi della Squadra Mobile, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio, transitando in via Girardi hanno notato un giovane a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Quartieri Spagnoli, 23enne sorpreso con la droga: arrestato Napoli Maddalena, 35enne sorpreso con droga: arrestato dalla PoliziaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Leggi anche: Napoli, sorpreso lungo corso Umberto con droga e coltello: arrestato 18enne Approfondimenti e contenuti su Napoli Quartieri Spagnoli. Blitz ai Quartieri Spagnoli: arrestato con due pistole Salvatore SpagnuoloNapoli – Non si ferma l’offensiva dello Stato nel cuore pulsante e ferito dei Quartieri Spagnoli. Sotto il peso di una faida che torna a soffiare prepotente tra i vicoli, la Polizia di Stato ha ... cronachedellacampania.it Accoltellato ai Quartieri Spagnoli, 23enne di Ponticelli in ospedale al Pellegrini di NapoliUn 23enne di Ponticelli, periferia orientale di Napoli, è stato portato in ospedale questa notte per ferite al braccio destro causate da un'arma da taglio. Agli inquirenti ha raccontato di una lite ... fanpage.it