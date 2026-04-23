Il tecnico del Napoli ha deciso di rinunciare a due calciatori tra i più esperti della rosa in vista della prossima partita. Questa scelta riguarda la formazione che sarà schierata contro la Cremonese, con una prova generale tattica prevista per oggi. Tra i possibili cambiamenti, Anguissa potrebbe perdere il posto in mediana a favore di altre soluzioni. La decisione arriva in un momento di valutazioni sulla rosa in vista delle prossime sfide.

Anguissa rischia il posto nel Napoli di Conte, con il tecnico che oggi effettuerà una prova generale tattica in vista della sfida contro la Cremonese. Le ultime prestazioni del centrocampista camerunese hanno deluso le aspettative. Anguissa e i Fantastici 4: un esperimento non riuscito. Come rivela la Gazzetta dello Sport, Anguissa non è il solo a rischio esclusione dal centrocampo. Conte ha già operato cambi significativi nel match precedente contro la Lazio, dove il camerunese è stato sostituito all’intervallo. Anche De Bruyne è reduce da una prova insufficiente. Il tecnico leccese riflette attentamente sulla composizione della mediana per il prossimo impegno.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, niente più “Fab Four”: Conte ha scelto di sacrificare due big

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