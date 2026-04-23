Napoli multa Lukaku | si avvicina l’addio nel 2026

Il club di Napoli ha multato il calciatore Romelu Lukaku. La sanzione è stata comunicata nelle ultime ore e si inserisce in un contesto di tensione tra l’attaccante e la società. La vicenda si lega a una serie di comportamenti del giocatore che hanno portato alla decisione di applicare una penalità economica. La situazione potrebbe influenzare il futuro di Lukaku nel club, con ipotesi di un addio già nel 2026.

"> Romelu Lukaku Sanzionato da Napoli: Cosa È Accaduto. In attesa della tanto discussa partita di Serie A tra Bologna FC e SSC Napoli, Romelu Lukaku ha subito un colpo non da poco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga è stato multato di €150,000 dal Napoli, una cifra pari al 20% del suo stipendio mensile lordo. La sanzione è collegata alla sua assenza non autorizzata dal club, accentuando le voci circa un suo imminente trasferimento. La decisione del club partenopeo di infliggere questa multa si attesta su una questione di disciplina. Lukaku è tornato a Napoli dopo oltre due settimane di assenza, durante le quali si trovava in Belgio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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#Lukaku-#Napoli, la cifra della multa! Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della #GazzettadelloSport, resta da quantificare la multa, che dovrebbe aggirarsi intorno al 20% del lordo mensile, stiamo parlando di circa 150mila euro. Cosa volete che - facebook.com facebook