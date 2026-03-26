Romelu Lukaku non è rientrato dal Belgio come previsto, suscitando una multa da parte del club. La situazione tra l’attaccante e il Napoli resta tesa e potrebbe portare a una separazione nel corso della prossima estate. La disputa si inserisce in un momento cruciale della stagione, con la squadra di Antonio Conte che cerca di mantenere il passo in classifica.

Subito una multa, poi si vedrà. Romelu Lukaku e il Napoli sono ai ferri corti, una tensione latente che rischia di esplodere nell’ultima sosta nazionali prima della volata finale della stagione, nel mezzo di una corsa scudetto che si è improvvisamente riaperta per la squadra di Antonio Conte. L’attaccante del Belgio e dei campioni d’Italia ha scelto di restare a casa sua, senza rientrare in Italia, nonostante l’invito del club successivo alla decisione di non prendere parte alle trasferte della sua nazionale dall’altra parte dell’oceano. Lukaku era atteso a Castel Volturno nelle prime ore del 26 marzo, in tempo per programmare il lavoro di recupero finale prima della ripresa del campionato che per il Napoli prevede il match decisivo contro il Milan. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Lukaku e il Napoli ai ferri corti: non rientra dal Belgio, multa e in estate addio?

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