Napoli sanzione shock per Lukaku | multa da 150.000€ e addio imminente

Il rapporto tra il Napoli e Romelu Lukaku si è interrotto definitivamente dopo un incontro avvenuto lunedì tra il club e il giocatore a Napoli. La società ha deciso di applicare una sanzione di 150.000 euro a Lukaku, che potrebbe portare a una separazione imminente. La situazione si è sviluppata nel contesto di una crisi tra le parti, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati.

Il rapporto tra il Napoli e Romelu Lukaku sembra aver raggiunto un punto di rottura irreversibile, culminato lunedì con un incontro decisivo tra il club e il giocatore a Napoli. La decisione della società partenopea è stata drastica: una sanzione pecuniaria di 150.000 euro, che corrisponde al 20% dello stipendio mensile lordo dell’attaccante belga, è stata applicata dopo che l’atleta ha trascorso oltre due settimane lontano dalla squadra senza ricevere il consenso necessario. Questo provvedimento economico segna un momento di massima tensione in vista di quello che appare come un addio definitivo alla fine della stagione estiva. L’incidente disciplinare e la gestione del ritorno in Belgio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, sanzione shock per Lukaku: multa da 150.000€ e addio imminente Notizie correlate Leggi anche: Lukaku e il Napoli ai ferri corti: non rientra dal Belgio, multa e in estate addio? Leggi anche: Antitrust multa eDreams, sanzione da milioni per pratiche commerciali scorrette Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Primavera 1. Uno due shock del Napoli ma la Roma rimonta nella ripresa: finisce in parità; Lukaku si avvicina il rientro | cosa farà il Napoli dopo il suo ritorno. Al Comune di Napoli multato anche l’ufficio Sanzioni. Verbali per 80mila euro, violazioni Asl e privacyAl Comune di Napoli 84mila euro di multe nel triennio 2022-24 per violazioni della privacy e mancata sicurezza negli uffici. Da adesso pagheranno i dirigenti. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it ... fanpage.it Napoli, massicci controlli della polizia locale su taxi, NCC e mezzi pesantiA Napoli, si è appena conclusa una settimana intensissima di sanzioni e controlli per l'Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale (GIT) della Polizia Locale, che con operazioni mirate alla ... ilmattino.it Udienza di Riesame questa mattina al Tribunale di Napoli per Gennaro Santamaria, arrestato per concussione. La difesa chiede la riqualificazione del reato e i domiciliari. I giudici vogliono approfondire le conversazioni con l’ingegnere Pepe. Decisione attesa facebook #Lukaku, nessun rientro in gruppo: colloquio con il #Napoli e rientro in Belgio, cosa succede ora x.com