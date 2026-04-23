Napoli monopattino lanciato dal ponte | due minori in comunità

Due minorenni sono stati affidati a una comunità dopo aver lanciato un monopattino dal ponte vicino allo stadio Maradona. L’episodio si è verificato nei pressi dello stadio e ha coinvolto anche un tentativo di omicidio, anche se i dettagli non sono stati specificati. La polizia ha avviato le indagini e ha preso provvedimenti nei confronti dei giovani coinvolti.

Tentato omicidio nei pressi dello stadio Maradona: due minorenni collocati in comunità per il lancio di un monopattino dal cavalcavia. Due giovani minorenni sono stati collocati in comunità con un’ ordinanza di misura cautelare personale eseguita nella notte dalla Polizia di Stato, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. I ragazzi sono ritenuti gravemente indiziati del reato di tentato omicidio aggravato da futili motivi, commesso in concorso tra loro. Il provvedimento è stato emesso dal giudice minorile al termine di una complessa attività d’indagine svolta dalla Squadra Mobile di Napoli, dal Commissariato San Paolo e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza della Procura minorile.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, monopattino lanciato dal ponte: due minori in comunità Notizie correlate Napoli, donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta: due minori trasferiti in comunitàDonna ferita alla testa dal lancio di un monopattino: due minorenni in manette a Napoli. Lanciano monopattino, donna colpita alla testa: due minori in manette a Napoli(Adnkronos) – Donna ferita alla testa dal lancio di un monopattino: due minorenni in manette a Napoli. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Lanciano monopattino, donna colpita alla testa: due minori in manette a Napoli. Napoli: monopattino lanciato dall’alto a Fuorigrotta, per gli investigatori fu un gesto deliberato, due minorenni in comunità per tentato omicidioNon fu una caduta accidentale ma un’azione volontaria, ricostruita dagli investigatori come un gesto deliberato compiuto da due ragazzi, quello che il 15 gennaio scorso trasformò il sottopasso Claudio ... videonola.tv Napoli, lanciarono monopattino dall’alto: donna rischia la vita, due minorenni nei guaiI fatti risalgono allo scorso gennaio, quando una donna fu gravemente ferita nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona. ilgiornalelocale.it