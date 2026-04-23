Napoli donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta | due minori trasferiti in comunità

Nella notte, a Fuorigotta, una donna è stata colpita da un monopattino. La polizia di Stato, su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare. Due minori sono stati trasferiti in comunità. L’indagine riguarda i fatti verificatisi in quella zona e coinvolge i minorenni. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

Donna ferita alla testa dal lancio di un monopattino: due minorenni in manette a Napoli. La scorsa notte, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di due misure cautelari di collocamento in comunità emessa nei confronti di due minorenni ritenuti responsabili di tentato omicidio con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi. Il ferimento Le indagini sono partite dopo il grave ferimento di una donna avvenuto a gennaio vicino allo Stadio Maradona. La vittima, mentre passava nel sottopasso Claudio, nei pressi di Piazzale Tecchio, è stata colpita da un oggetto pesante: un monopattino. A causa dell’impatto ha riportato gravi lesioni ed è stata ricoverata prima all’Ospedale San Paolo e poi al Trauma Center dell’Ospedale Cardarelli.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta: due minori trasferiti in comunità Notizie correlate Napoli Fuorigrotta: Pusher recidivi. Carabinieri arrestano 28enne due volte in 9 giorniFermato dai carabinieri con cocaina nel parcheggio di un supermercato: droga anche in casa Lo scorso 17 marzo è stato arrestato per droga. Napoli, rapina choc a Fuorigrotta ai danni di un anziano professionista fingendosi postini: due arrestiI carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato due persone gravemente indiziate di aver concorso - insieme con altri due... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morte Chiara Jaconis colpita da statuetta a Napoli, chiesto processo per genitori ragazzo; Morte di Chiara Jaconis colpita da una statuetta a Napoli, il pm chiede il processo per i genitori del ragazzo di 13 anni; Chiara Jaconis uccisa da una statuetta caduta dal balcone, chiesto il processo per i genitori del bimbo: Non vigilarono; Chiara Jaconis uccisa da una statuetta caduta dal balcone a Napoli, la procura chiede il processo per i genitori del 13enne. Napoli, donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta: due minori collocati in comunitàSu delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nella notte la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare: due minorenni sono stati ... ilmattino.it Lanciano monopattino da 7 metri, donna colpita alla testa a Napoli: in prognosi riservataUna 67enne è rimasta ferita a Napoli: è stata colpita alla testa da un monopattino lanciato da un parcheggio sul tetto di una struttura mentre era in piazzale Tecchio. Segui le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it Antonio Conte può lasciare Napoli: i dettagli. - facebook.com facebook