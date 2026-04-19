Napoli Enzo Maresca il preferito per raccogliere l’eredità di Antonio Conte

Il futuro dell’allenatore del Napoli sembra essere in discussione, dopo che si sono fatte più chiare le difficoltà che potrebbero portare a una separazione al termine della stagione. Tra i nomi che circolano come possibili sostituti, il tecnico che ha ricevuto più attenzione è un ex calciatore e attuale tecnico, considerato il candidato principale per prendere il suo posto. La società non ha ancora annunciato ufficialmente decisioni.

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli appare sempre più incerto. Nonostante l’impatto importante del tecnico, nelle ultime settimane sono emerse problematiche che fanno pensare a un possibile addio a fine stagione. Differenze di vedute con la società e la necessità di programmare a lungo termine potrebbero portare a una separazione anticipata. Aurelio De Laurentiis, come da tradizione, non vuole farsi trovare impreparato e starebbe già valutando diversi profili per la successione. Tra i nomi più caldi spicca quello di Enzo Maresca, allenatore apprezzato per il suo stile di gioco moderno, propositivo e fortemente identitario. Le sue squadre si distinguono per qualità nel possesso e organizzazione tattica.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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