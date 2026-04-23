Napoli lanciarono un monopattino dal cavalcavia ferendo una donna | arrestati 2 minorenni

Due minorenni sono stati arrestati a Napoli dopo aver lanciato un monopattino da un cavalcavia nel sottopasso Claudio, vicino allo stadio Maradona. Il mezzo è stato spinto da un’altezza di circa dieci metri, ferendo una donna che si trovava sotto. Gli agenti intervenuti hanno identificato i giovani e li hanno fermati, mentre la donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.