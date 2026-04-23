Napoli lanciarono un monopattino dal cavalcavia ferendo una donna | arrestati 2 minorenni

Da ildifforme.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due minorenni sono stati arrestati a Napoli dopo aver lanciato un monopattino da un cavalcavia nel sottopasso Claudio, vicino allo stadio Maradona. Il mezzo è stato spinto da un’altezza di circa dieci metri, ferendo una donna che si trovava sotto. Gli agenti intervenuti hanno identificato i giovani e li hanno fermati, mentre la donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Nel sottopasso Claudio, nei pressi dello stadio Maradona a Napoli, il mezzo fu spinto da un’altezza di dieci metri: “Potevano uccidere” Due minorenni sono stati arrestati nella notte a Napoli con l’accusa di tentato omicidio aggravato per aver lanciato un monopattino da un’altezza di circa dieci metri, colpendo e ferendo gravemente una donna. L’episodio risale allo scorso gennaio ed è avvenuto nel sottopasso Claudio, nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. La misura cautelare del collocamento in comunità è stata eseguita dalla Polizia su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. Secondo...🔗 Leggi su Ildifforme.it

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