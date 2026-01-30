In due accusati di tentato omicidio | arrivano le condanne in abbreviato

In tribunale a Torre Santa Susanna, due giovani sono stati condannati per tentato omicidio. I giudici hanno deciso una pena di sette anni per uno e cinque anni e due mesi per l’altro. La vicenda riguarda un episodio grave che si è svolto nella loro città e ora si conclude con le condanne definitive.

TORRE SANTA SUSANNA - Sono stati condannati rispettivamente a sette anni e cinque anni e due mesi di reclusione due giovani torresi imputati di tentato omicidio. L'episodio accadde la sera del 27 giugno 2025, alla periferia di Torre Santa Susanna: un'auto sbarrò la strada al mezzo della vittima.

