A Napoli, il nome di Alajbegovic è finito nel mirino del club, che ha iniziato a muovere i primi passi qualche settimana fa per avvicinarsi al giocatore. Tuttavia, nelle ultime ore si è presentato un ostacolo che potrebbe bloccare tutto il percorso di trattativa. La situazione resta in fase di sviluppo, con aggiornamenti ancora da definire.

Alajbegovic piace parecchio al Napoli, motivo per il quale gli azzurri hanno mosso i primi passi settimane fa, ma occhio all’ostacolo delle ultime ore. Il Leverkusen avrebbe infatti raddoppiato le pretese economiche per l’esterno bosniaco. Alajbegovic: il Leverkusen ha cambiato valutazione, il prezzo raddoppia. Il club partenopeo ha adocchiato il giocatore già da tempo. Secondo quanto rivela ‘Sportitalia’, la dirigenza napoletana si è infatti mossa in anticipo rispetto alla concorrenza europea. All’inizio, il costo dell’operazione si attestava su una cifra ragionevole: tra 18 e 20 milioni di euro. La situazione si è però complicata nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’affare è nel mirino ma occhio all’ostacolo: così può saltare tutto

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