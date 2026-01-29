La vigilia di un weekend importante per il Milan. La società potrebbe riaccendere le trattative prima della partita contro il Bologna di martedì. Dragusin torna in cima alla lista, con Akè come prima alternativa. Nkunku invece resta in bilico, senza ancora una decisione definitiva. La situazione in casa rossonera resta calda e tutto potrebbe cambiare in pochi giorni.

Vigilia di un weekend di fuoco per l’ambiente rossonere perché mercato del Milan potrebbe riaccendersi prima della sfida contro il Bologna in programma martedì 3 febbraio a trattative concluse. C’è la sensazione che, soprattutto nelle ultime 48 ore, qualcosa possa succedere in entrata (un difensore ed un esterno) ma anche in uscita ( Christopher Nkunku potrebbe essere il giocatore da “sacrificare“). Insomma, una vera e propria caccia all’affare. L’obiettivo per la retroguardia, considerato che al momento Gila non si muove dalla Lazio (ma in estate potrebbe arrivare per 18-20 milioni visto che andrà in scadenza nel 2027) è Radu Dragusin del Tottenham. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, occhio all’affare. Dragusin torna nel mirino con Akè prima alternativa. Nkunku rimane in bilico

In vista della prossima finestra di mercato, il Milan valuta diverse soluzioni per rinforzare la rosa.

Il Milan sta monitorando con attenzione la Premier League in vista del mercato di gennaio.

