Napoli McTominay out con l’Atalanta? Scelto già il possibile sostituto

Scott McTominay potrebbe saltare la partita contro l’Atalanta a causa di un infortunio subito durante l’allenamento. La squadra osserva attentamente le sue condizioni e sta valutando un possibile sostituto. La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, mentre i tifosi attendono notizie ufficiali sul suo stato di salute. La partita si gioca domani alla ‘New Balance Arena’ e il tecnico sta preparando le alternative disponibili.

Il Napoli rischia di non avere a disposizione Scott McTominay nemmeno per la sfida contro l'Atalanta, prevista per domani alla 'New Balance Arena'. Le prossime ore potrebbero portare delle novità, ma le sensazioni attorno alle noie fisiche centrocampista scozzese non restano positive. Per evitare rischi in un finale di stagione incandescente e con il mondiale americano alle porte, il club valuta i possibili sostituti per la sfida di Bergamo. La soluzione più concreta porta ad Elmas in mediana, mentre sulla trequarti offensiva potrebbe toccare ad Alisson Santos. Alisson Santos pronto a prendersi la scena.