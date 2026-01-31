Esonero Gilardino traballa la panchina del tecnico | il Pisa ha già in mente un possibile sostituto!
Questa mattina il Pisa ha deciso di esonerare Gilardino dopo la sconfitta contro il Sassuolo. La squadra si trova in crisi e già si cerca un nuovo allenatore. Sul banco degli imputati ci sono diverse ipotesi, ma l’obiettivo è trovare subito una soluzione per risollevare le sorti del club.
Approfondimenti su Gilardino Pisa
Gilardino Pisa, in caso di sconfitta contro la Juventus possibile cambio in panchina: c’è già il nome del sostituto. Le ultime
Esonero Gilardino: cosa può succedere in Pisa Juve. Filtra questa sensazione sul futuro del tecnico dei toscani, il sostituto sarebbe sorprendente!
Ultime notizie su Gilardino Pisa
Gilardino a rischio esonero, il Pisa pensa al cambio di allenatore: i candidati per la panchinaIl Pisa riflette sul futuro di Alberto Gilardino dopo la sconfitta 3-1 col Sassuolo: il cambio in panchina non sembra più impossibile ... fanpage.it
Nuovo esonero in Serie A: arriva un nome eccellenteIl Pisa vive un momento delicatissimo e la prossima sfida contro la Juventus, in programma sabato sera, sarà decisiva per il futuro del tecnico Gilardino. I nerazzurri nelle ultime cinque gare di ... diregiovani.it
“Giocare bene e non fare punti non è sufficiente. Loyola ci sarà contro l’Inter. Le voci sull’esonero di Gilardino sono sempre state infondate” x.com
#Pisa, #Gilardino: "#Tramoni Rimane, decisione sua e mia" Dalla sala stampa dell’Arena Garibaldi, alla vigilia di Pisa-Sassuolo, il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino ha anticipato i temi della sfida di fronte ai giornalisti presenti. Ecco di seguito le sue dichiar - facebook.com facebook
