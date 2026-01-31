Esonero Gilardino traballa la panchina del tecnico | il Pisa ha già in mente un possibile sostituto!

Questa mattina il Pisa ha deciso di esonerare Gilardino dopo la sconfitta contro il Sassuolo. La squadra si trova in crisi e già si cerca un nuovo allenatore. Sul banco degli imputati ci sono diverse ipotesi, ma l’obiettivo è trovare subito una soluzione per risollevare le sorti del club.

