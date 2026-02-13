Napoli Half Marathon il piano traffico | strade chiuse da Fuorigrotta a San Giovanni a Teduccio

Il Comune di Napoli ha avviato il piano traffico per la Napoli Half Marathon, che si svolgerà il 21 e 22 febbraio, con strade chiuse da Fuorigotta a San Giovanni a Teduccio. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei runner e dei partecipanti alla corsa, che attraverseranno diverse zone della città. In particolare, alcune vie principali rimarranno interdette al traffico fin dalla notte precedente, e i veicoli non autorizzati saranno deviati su percorsi alternativi. Un dettaglio che distingue questa edizione è la presenza di volontari che aiuteranno a gestire i flussi e a informare gli automobilisti.

Il Comune di Napoli ha disposto un piano traffico ad hoc per il 21 e 22 febbraio, in occasione della Half Marathon di Napoli: strade chiuse e divieti di sosta.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su napoli half 10mila iscritti per Coelmo Napoli City Half Marathon, record e iscrizioni chiuse La Coelmo Napoli City Half Marathon si terrà il 22 febbraio, attirando oltre 5. Coelmo Napoli City Half Marathon, 10mila iscritti: record e iscrizioni chiuse La Coelmo Napoli City Half Marathon si svolgerà domenica 22 febbraio 2026, con la partecipazione di 10. Ultime notizie su napoli half Argomenti discussi: Coelmo Napoli City Half Marathon, tutte le donne al via; Incubo piste di atletica in Italia: caos a Milano, Roma, Napoli e Torino; Cross: Crippa vince ad Alà dei Sardi, Casone Noceto 2ª nell’European Champion Clubs Cup; La cheffe stellata Chiara Pavan al via della ZeroWind Romeo & Giulietta Run Half Marathon. Coelmo Napoli City Half Marathon, doppia sfida per il primato maschile italiano di mezza maratona e di gara. Tutti i top runner al viaCrippa vs Riva per il primato maschile italiano di mezza maratona Crippa vs Kwemoi per il primato di gara La Coelmo Napoli City Half Marathon al via domenica 22 febbraio Iscrizioni ancora aperte per l ... tuttosport.com Atletica, Coelmo Napoli City Half Marathon, tutte le donne al viaGaloppano a ritmo velocissimo le novità della Coelmo Napoli City Half Marathon, manifestazione organizzata da Napoli Running per domenica 22 febbraio che ha già conquistato gli onori della stampa con ... napolimagazine.com MattinaLive. . Napoli corre veloce: 10.000 cuori, 117 nazioni! Il 21 e 22 febbraio 2026 torna la Coelmo Napoli City Half Marathon (13ª edizione). A Mattina Live l'organizzatore Pasquale Raganati ci svela i numeri da capogiro - facebook.com facebook