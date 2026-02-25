Napoli rapina choc a Fuorigrotta ai danni di un anziano professionista fingendosi postini | due arresti

I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato due persone gravemente indiziate di aver concorso - insieme con altri due soggetti già in carcere - nei reati di rapina e sequestro di persona, commessa nel quartiere di Fuorigrotta, ai danni di un professionista di 86 anni. Le indagini sono state avviate nel mese di marzo 2025, quando due individui travestiti da postini, dopo essersi introdotti all'interno dell'abitazione della vittima con la scusa di dover consegnare un pacco postale, avevano consentito l'ingresso di altri due complici, quindi immobilizzato la vittima legandola strettamente con delle fascette in plastica, trafugando la somma di 25.000 euro in denaro contante custodita all'interno della cassaforte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Leggi anche:

Rubano 14mila euro in casa di un anziano in pieno pomeriggio fingendosi carabinieri ma un passante li nota, arrestati due uomini

Rapina da 20 euro ai danni di un anziano… Straniero arrestato da carabiniere fuori servizio. L’episodio nella serata di ieri nei pressi dello scalo ferroviario di Frosinone

Temi più discussi: Rapina choc in una villa a Urgnano, madre e figlio 15enne legati. Rubati gioielli, denaro e orologi; Spalletti surclassato da Fabregas, tifosi del Napoli furiosi: Contro Conte vinse con un furto; Bargiggia: De Laurentiis è infuriato. Via Conte, il piano del Napoli per giugno; Ordine: Marotta ha detto che il Napoli ha rubacchiato il campionato.

Rapina choc a Qualiano, minacciano ragazzini col coltello e fuggono con borsa e cellulareI banditi hanno preso di mira i due. Uno di loro, con un coltello in mano, è sceso dal mezzo a due ruote, e ha minacciato i due minori intimando loro di consegnare i cellulari. Sono riusciti a portare ... internapoli.it

Napoli, rapina una donna alla fermata della metro vicina al Tribunale: arrestato 17enneI carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella hanno arrestato un 17enne responsabile di una rapina avvenuta ieri sera alla fermata della ... cronachedellacampania.it

Napoli, quindicenne accoltellato per rapina x.com

Napoli, scacco al clan della Vanella Grassi di Scampia: maxi operazione all'alba, scattano gli arresti Tutto parte da una rapina a mano armata avvenuta nell’aprile del 2023 a Casavatore, nell’area nord di Napoli. Due corrieri calabresi, incaricati di trasportare 2 - facebook.com facebook