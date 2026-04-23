Napoli donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta | arrestati i due minorenni

Due minorenni sono stati arrestati a Napoli dopo aver colpito una donna con un monopattino a Fuorigrotta. L’incidente si è verificato poche settimane dopo un episodio avvenuto a gennaio, quando un monopattino lanciato dal tetto di un centro diurno ha ferito gravemente una donna di 67 anni. In quel caso, i responsabili furono denunciati.

A gennaio, poche settimane dopo il lancio dal tetto del Sert di piazzale Tecchio a Fuorigrotta di un monopattino che ferì gravemente una donna di 67 anni, furono denunciati. Ieri i due ragazzini (un 16enne di San Giovanni a Teduccio e un 15enne del Vomero) sono stati collocati in Comunità in applicazione ad una ordinanza di misura cautelare personale emessa dal giudice del tribunale dei Minori su richiesta della procuratrice Patrizia Imperato. Le indagini della Squadra mobile (diretta dal dirigente Mario Grassia) e degli agenti del commissariato San Paolo - con la collaborazione del personale della sezione di polizia giudiziaria della...🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta: arrestati i due minorenni Notizie correlate Napoli, donna colpita da un monopattino a Fuorigrotta: due minori trasferiti in comunitàDonna ferita alla testa dal lancio di un monopattino: due minorenni in manette a Napoli. Napoli, lanciarono un monopattino dal cavalcavia ferendo una donna: arrestati 2 minorenniNel sottopasso Claudio, nei pressi dello stadio Maradona a Napoli, il mezzo fu spinto da un’altezza di dieci metri: “Potevano uccidere” Due minorenni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Morte Chiara Jaconis colpita da statuetta a Napoli, chiesto processo per genitori ragazzo; Morte di Chiara Jaconis colpita da una statuetta a Napoli, il pm chiede il processo per i genitori del ragazzo di 13 anni; Rapina a Napoli, le immagini incredibili delle cassette svaligiate - VIDEO; Chiara Jaconis uccisa da una statuetta caduta dal balcone, chiesto il processo per i genitori del bimbo: Non vigilarono. Donna colpita da un monopattino, due minorenni trasferiti in comunitàHanno 15 e 16 anni. Individuati poche ore dopo grazie alle telecamere di videosorveglianza, l'accusa è di tentato omicidio ... rainews.it Napoli, lanciarono un monopattino dall'alto ferendo gravemente una donna: arrestati due minorenniNapoli, monopattino lanciato dall’alto colpisce una donna: due minorenni indagati per tentato omicidio. Ricostruita la dinamica dei fatti ... tag24.it Assalto nella notte contro la filiale Mediocredito Centrale di Marigliano (Napoli): usato esplosivo per danneggiare e rubare il bancomat. - facebook.com facebook Collovati: “Se il Napoli perde in casa contro la Cremonese, Conte sarebbe da dimissioni” Ospite a Off Side, Fulvio Collovati analizza la situazione in casa #Napoli e si scontra con Pierpaolo Marino sul tema Kevin #DeBruyne #Conte #Sportitalia x.com