Napoli da Italiano a Mancini | i nomi per il dopo Conte

Da forzazzurri.net 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sta valutando le opzioni per la panchina dopo l'addio a Conte. Tra i nomi che circolano ci sono quello di Italiano, che ha già allenato la squadra in passato, e quello di Mancini. La dirigenza del club sta analizzando le possibilità, senza ancora prendere decisioni definitive. La scelta del nuovo allenatore sarà comunicata nei prossimi giorni.

Il Napoli continua a ragionare sul futuro della panchina, anche se prima di ogni scelta servirà il confronto con Antonio Conte. Il faccia a faccia con la società, atteso a breve, chiarirà se ci sono ancora le condizioni per andare avanti insieme. Intanto, però, il club si muove e tiene vivi più scenari. A fare il punto è il Corriere della Sera. Nel caso in cui si arrivasse davvero a una separazione, Aurelio De Laurentiis avrebbe già allargato il raggio delle valutazioni. Non c’è un solo nome, ma una lista di profili diversi per esperienza, stile e percorso. Tra quelli considerati più solidi resta Vincenzo Italiano, mentre sullo sfondo continua a esserci anche l’ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri, legata però anche al suo futuro con la Lazio.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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