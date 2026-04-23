Napoli da Italiano a Mancini | i nomi per il dopo Conte

Il Napoli sta valutando le opzioni per la panchina dopo l'addio a Conte. Tra i nomi che circolano ci sono quello di Italiano, che ha già allenato la squadra in passato, e quello di Mancini. La dirigenza del club sta analizzando le possibilità, senza ancora prendere decisioni definitive. La scelta del nuovo allenatore sarà comunicata nei prossimi giorni.

Il Napoli continua a ragionare sul futuro della panchina, anche se prima di ogni scelta servirà il confronto con Antonio Conte. Il faccia a faccia con la società, atteso a breve, chiarirà se ci sono ancora le condizioni per andare avanti insieme. Intanto, però, il club si muove e tiene vivi più scenari. A fare il punto è il Corriere della Sera. Nel caso in cui si arrivasse davvero a una separazione, Aurelio De Laurentiis avrebbe già allargato il raggio delle valutazioni. Non c’è un solo nome, ma una lista di profili diversi per esperienza, stile e percorso. Tra quelli considerati più solidi resta Vincenzo Italiano, mentre sullo sfondo continua a esserci anche l’ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri, legata però anche al suo futuro con la Lazio.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, da Italiano a Mancini: i nomi per il dopo Conte Bosnia - Italia 5-2 Cassano contro Allegri Notizie correlate Roberto Mancini tra i nomi per il dopo Conte a NapoliIl futuro della panchina del Napoli resta legato al confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Calcio Napoli, Mancini e non solo: i nomi per la panchina se Conte salutaIl futuro della panchina del Calcio Napoli dipende dall’incontro con De Laurentiis. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Italiano, con il Bologna sarà addio: dalla Roma al Napoli, futuro in una big; La mostra Terremoti d’Italia fa tappa a Napoli; De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; Contro Napoli comincia la volata dell’Olimpia verso i playoff. Allenatore Napoli, bookmakers: favorito Italiano. Novità De RossiLe quote dei bookmaker per il prossimo allenatore del Napoli raccontano quali sono le idee di De Laurentiis: Italiano a 3.00, Grosso a 5.00, De Rossi a 7.50. Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli ... ilnapolista.it Conte in Nazionale? Da Thiago Motta a Italiano fino a tre outsider, il Napoli inizia a guardarsi intornoCon l'accostamento di Conte alla panchina della Nazionale, iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo allenatore diventa quasi d'obbligo per il Napoli, per farsi trovare eventualmente pront ... internapoli.it Questa settimana, la rubrica di servizio della web tv de Il Mattino su questioni economiche, realizzata in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli presieduto da Matteo De Lise, si occupa di pari opportunità. A dialogare - facebook.com facebook