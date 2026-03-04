Torino D' Aversa | Guai ad esaltarsi col Napoli serve continuità E Adams può fare il jolly

Il tecnico del Torino ha parlato in vista della partita di venerdì sera contro il Napoli. Ha sottolineato l'importanza di mantenere la concentrazione senza esaltarsi e ha evidenziato che Adams può essere impiegato come giocatore versatile. Dopo la vittoria contro la Lazio, ha ricordato alla squadra che la stagione ha visto anche momenti difficili successivi ai successi, invitando a non perdere di vista la continuità.

Dare continuità. Costruire un’altra buona prestazione sulle basi della vittoria contro la Lazio. Roberto D’Aversa presenta con un giorno d’anticipo la trasferta di Napoli - domani la partenza, venerdì sera alle 20.45 la sfida al Maradona - e si concentra sulla prima necessità del suo Torino. “L’ho detto alla squadra dopo la partita vinta contro la Lazio: la storia di questa stagione dice che dopo le vittorie purtroppo sono arrivati dei periodi negativi. Dobbiamo fare in modo che non accada più. Giocando venerdì abbiamo avuto poco tempo per esaltarci, ci siamo buttati sul lavoro ricordandoci che non abbiamo ancora fatto nulla. Per preparare una partita non si fanno mai le stesse cose, si ragiona sugli avversari: la Lazio ad esempio è più sulla palla, il Napoli viene ad aggredire forte uomo su uomo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

D’Aversa proverà a fare qualcosa di “contiano” in Napoli-Torino per battere il suo amico fraternoLa Stampa: si sono conosciuti quando Conte allenava il Siena e sono padrini dei rispettivi figli.

