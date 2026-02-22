Benavidez deve dimostrare il suo valore contro Ramirez secondo l' allenatore

David Benavidez affronta Gilberto “Zurdo” Ramirez in un match che potrebbe decidere il suo futuro nella categoria supermedio. L’allenatore del fighter ha sottolineato la necessità di una vittoria convincente per dimostrare il suo valore e rispondere alle critiche. Ramirez, noto per il suo stile aggressivo, rappresenta un avversario difficile e un banco di prova importante. La sfida si svolge in un’arena affollata, con molti occhi puntati sul ring.

Un confronto cruciale sta per definire la traiettoria di due titani della boxe: David Benavidez affronta Gilberto "Zurdo" Ramirez in un match che, secondo lo staff del campione, serve da banco di prova per la categoria, non da destinazione finale. L'evento, in programma il 2 maggio al T-Mobile Arena e trasmesso in PPV su Prime Video, richiama l'attenzione non solo per l'impegno in sé, ma perché l'esito potrebbe chiarire il percorso verso i vertici della divisione. Ramirez arriva come campione unificato WBA e WBO nella categoria cruiserweight, consolidando una lunga marcia di successo. Benavidez, forte delle prestazioni interpolate tra due pesi, si presenta come sfidante ambizioso che, oltre la vittoria, deve dimostrare di possedere le caratteristiche per confrontarsi con i campioni in carica e con chi definisce la vetta della divisione.