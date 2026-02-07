Genoa-Napoli le probabili formazioni | torna Rrahmani in difesa con Buongiorno e Jesus Confermato Vergara

Manca poco al calcio d’inizio di Genoa-Napoli, in programma alle 18:00. Sky Sport ha già anticipato le probabili formazioni: il Napoli si presenta con Rrahmani in difesa, affiancato da Buongiorno e Jesus. Confermato invece Vergara tra i titolari. I giocatori si stanno preparando negli spogliatoi, pronti a scendere in campo per questa sfida importante.

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Genoa-Napoli (alle 18:00) e Sky Sport ha provato ad anticipare le probabili formazioni di entrambe le compagini. Genoa-Napoli, le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi Per gli azzurri nessun cambio particolare, se non quello obbligato a causa dell'infortunio del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Approfondimenti su Genoa Napoli

Il Napoli ritrova Rrahmani, che torna in campo dopo l’infortunio.

A Marassi, la partita tra Genoa e Napoli si avvicina con alcune novità.

Ultime notizie su Genoa Napoli

