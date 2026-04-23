Napoli-Cremonese perde un grande protagonista | arriva l' annuncio ufficiale

Nella partita tra Napoli e Cremonese, i tifosi hanno appreso che il centravanti inglese Jamie Vardy non prenderà parte all'incontro a causa di un infortunio. La squadra di Cremonese, in lotta per la salvezza, dovrà fare a meno del suo attaccante più rappresentativo, che non sarà disponibile per questa occasione. L'annuncio ufficiale conferma l'assenza del giocatore, che era uno dei protagonisti attesi in questa sfida.

Napoli-Cremonese perde uno dei suoi protagonisti più attesi. I grigiorossi, a caccia di punti salvezza, dovranno infatti rinunciare ancora una volta all'iconico centravanti inglese Jamie Vardy, ai box per infortunio.L'attaccante, infatti, non ha recuperato per la trasferta all'ombra del Vesuvio e.🔗 Leggi su Napolitoday.it CREMONESE vs NAPOLI DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE Notizie correlate Pogba in Serie A, arriva l’annuncio ufficialeAnnuncio bomba su Paul Pogba: tutti i fan dell’ex centrocampista della Juventus restano a bocca aperta. Bastoni-Barcellona, arriva l’annuncio ufficiale di MarottaGiuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato le voci riguardanti il futuro di Alessandro Bastoni con il difensore che nelle ultime... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter, scudetto già a Torino? Il primo match point passa da Napoli-Cremonese e dal duello Champions tra Milan e Juve; Inter, lo scudetto può già arrivare nel prossimo weekend (ma dipenderà anche da Napoli e Milan): tutte le combinazioni; Cremonese - Torino in Diretta Streaming | DAZN IT; Napoli, sù la testa: per la Cremonese al Maradona sarà un testacoda pericoloso – CdS. Napoli-Cremonese perde un grande protagonista: arriva l'annuncio ufficialeI grigiorossi, a caccia di punti salvezza, dovranno rinunciare in occasione del match al Maradona a Jamie Vardy. L'attaccante inglese, infatti, non ha recuperato dall'infortunio ... napolitoday.it Napoli, fra seconda e quarta piazza. Cremonese, lo storico gol di GualcoDopo l’ultimo KO casalingo in campionato, guarda caso contro la Lazio nel dicembre del 2024, il Napoli ripartì davanti ai propri tifosi battendo. tuttomercatoweb.com Antonio Conte sta pensando ad almeno quattro cambi contro la Cremonese; Elmas e Alisson Santos dovrebbero partire titolari sulla trequarti, mentre Anguissa e De Bruyne sono destinati alla panchina. I Fab Four separati darà una scossa al Napoli https://w - facebook.com facebook "Sfida difficile, i ragazzi dovranno dare tutto” Mister Giampaolo alla vigilia di Napoli-Cremonese uscremonese.it/giampaolo-sfid… #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #NapoliCremonese x.com