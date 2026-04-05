Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha confermato che non ci sono trattative in corso per Alessandro Bastoni con il Barcellona. Le voci di un’offerta da parte del club spagnolo sono state smentite ufficialmente dall’amministratore delegato nerazzurro, che ha confermato l’intenzione di mantenere il difensore nel team anche nella prossima stagione. Bastoni, difensore della nazionale, è stato più volte accostato a un trasferimento all’estero, ma al momento non ci sono sviluppi concreti.

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato le voci riguardanti il futuro di Alessandro Bastoni con il difensore che nelle ultime settimane è stato accostato in più di un’occasione al Barcellona, pronto a fare un’offerta per il centrale della nazionale. Bastoni-Barcellona, arrivano le parole di Marotta (Ansa Foto) – calciomercato.it Finito nel mirino della critica prima per l’esultanza dopo l’espulsione di Kalulu e poi per l’espulsione arrivata in Bosnia-Italia, Alessandro Bastoni è uno degli uomini mercato in vista della prossima estate. Poco prima l’inizio di Inter-Roma Giuseppe Marotta ha commentato le voci che vorrebbero il Barcellona vicino al difensore classe 1999. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bastoni-Barcellona, arriva l’annuncio ufficiale di Marotta

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