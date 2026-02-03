Pogba in Serie A arriva l’annuncio ufficiale

Paul Pogba torna in Serie A. L’annuncio ufficiale è arrivato e i tifosi della Juventus sono già in fermento. Dopo settimane di voci, ora è certo: il francese firma di nuovo con il club bianconero. La trattativa si è conclusa, e i dettagli si conosceranno presto. I supporter sognano già di vedere Pogba in campo con la maglia che ha già indossato in passato.

Annuncio bomba su Paul Pogba: tutti i fan dell'ex centrocampista della Juventus restano a bocca aperta. Centoventiquattro presenze e 28 reti con la maglia della Juventus dal 2012 al 2016 e una dimostrazione di forza assurda. Paul Pogba ha lasciato ottimi ricordi per quanto fatto vedere nel campionato di Serie A e i tifosi bianconeri ancora oggi lo rimpiangono. Giuseppe Marotta (Ansafoto) – calciomercato.it A sottolinearle il valore è, questa volta, Giuseppe Marotta che ha rilasciato le seguenti dichiarazione nel corso di un'intervista a 'DAZN': " Il mio colpo di mercato più bello? Direi Pogba.

