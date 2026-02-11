La sfida tra Inter e Juventus si avvicina e le ultime notizie sulle formazioni sembrano ormai definite. Chivu ha fatto le sue scelte: Barella potrebbe partire dalla panchina, mentre Calhanoglu dovrebbe essere in campo titolare. La tensione cresce in vista di un match che promette spettacolo.

Probabili formazioni Inter Juve, mister Chivu sembra aver sciolto le riserve su Barella e Calhanoglu: uno sarà titolare mentre un altro andrà in panchina. La Juve osserva con attenzione le mosse dei rivali in vista del big match. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ Inter ritrova due pilastri fondamentali: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Entrambi sono tornati ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile, fornendo un segnale forte a Cristian Chivu. Mentre l’esterno Denzel Dumfries resta ancora ai box, il recupero dei due mediani sposta gli equilibri della sfida. Nicolò Barella dovrebbe partire subito titolare nel Derby d’Italia, mentre per il turco si prospetta inizialmente la panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Inter Juve, la scelta di Chivu su Barella e Calhanoglu: uno titolare e uno in panchina. Le ultimissime

Approfondimenti su Inter Juve

Questa mattina si parla di rientri importanti in casa Inter.

Il Borussia Dortmund scende in campo questa sera contro l’Inter, con l’obiettivo di superare l’ostacolo e avanzare nei quarti di finale.

Ultime notizie su Inter Juve

