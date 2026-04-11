Parma-Napoli le probabili formazioni | Alisson Santos in panchina le decisioni di Conte

Domenica 12 aprile alle 15, il Napoli affronterà il Parma al Tardini in una partita valida per il campionato. La squadra ospite schiererà Alisson Santos in panchina, mentre l’allenatore ha deciso le probabili formazioni che scenderanno in campo. La sfida si presenta come un momento chiave per il proseguimento della stagione delle due squadre.

Domenica 12 aprile alle ore 15 il Napoli sarà impegnato al Tardini contro il Parma in una sfida importante per il cammino in campionato. Una gara da non sottovalutare, soprattutto in trasferta, che Antonio Conte sta preparando con grande attenzione, puntando su certezze tattiche e continuità di uomini per dare solidità alla squadra. Il tecnico azzurro è orientato a confermare l’undici visto nelle ultime uscite, segnale chiaro di fiducia verso il gruppo titolare. Conte vuole un Napoli compatto, intenso e ordinato, capace di controllare la partita attraverso il possesso e la qualità del centrocampo, senza concedere spazi. La probabile formazione vede il Napoli schierato con il 3-4-2-1: Milinkovic-Savic in porta; Juan Jesus, Buongiorno e Olivera in difesa; Politano e Spinazzola sulle corsie esterne, con Lobotka e Anguissa in mezzo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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