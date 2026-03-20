Cremonese la prima di Giampaolo è già decisiva | contro il Parma fondamentale gara salvezza
La Cremonese si prepara alla prima gara di Marco Giampaolo dopo più di dieci anni, affrontando il Parma in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la salvezza. I grigiorossi, posizionati al penultimo posto e a -3 dal Lecce, sono chiamati a ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di rimanere in Serie A. La partita si gioca il 20 marzo 2026.
Cremona, 20 marzo 2026 – Il ritorno di Marco Giampaolo dopo oltre dieci anni si aprirà con una sfida contro il Parma che i grigiorossi, attualmente al terzultimo posto a -3 dal Lecce, non possono sbagliare se vogliono assicurarsi ancora speranze salvezza. Domani a partire dalle ore 15 al “Tardini” si affronteranno due squadre che sono chiamate a mostrare tutto il loro orgoglio e a compiere un passo in avanti. Forti motivazioni per entrambe le contendenti, dunque, anche se la formazione che in questo momento rischia grosso è quella grigiorossa. Gli emiliani sono reduci dal pesante 4-1 patito a Torino e devono far ripartire la loro marcia se non vogliono farsi risucchiare nella zona calda della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Verona contro Parma: la sfida decisiva per la salvezzaIn un momento di estrema intensità per l’Hellas Verona, la sfida con il Parma si presenta come una tappa cruciale per la stagione.
Leggi anche: Giampaolo tornerà alla Cremonese, esonerato “mister salvezza” Nicola
Aggiornamenti e notizie su Cremonese la prima di Giampaolo è già...
Temi più discussi: Davide Nicola sollevato dalla guida tecnica della prima squadra; Ricordato Davide Astori prima di Cremonese-Fiorentina; Presunto rigore per la Cremonese: il giudizio dei vertici arbitrali smorza la polemica; Cremonese-Fiorentina 1-4, pagelle: Piccoli letale, Dodò e Parisi tuttofare.
La Cremonese è l'11esima squadra allenata da Giampaolo in Serie A. È record assoluto assieme ad altri dueNelle scorse ore, la Cremonese ha annunciato sul suo sito l'esonero di Davide Nicola: U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra ... milannews.it
Cremonese, prima seduta in archivio per Giampaolo. Ecco tutto il suo staffDopo l'ufficialità, è arrivato anche il primo allenamento per Marco Giampaolo come nuovo allenatore della Cremonese al posto dell'esonerato. tuttomercatoweb.com
https://vigilantekorsou.news/marco-giampaolo-ku-tarea-pa-mantene-cremonese-den-serie-a/ - facebook.com facebook
Cremonese, Giampaolo: "Fare l'impossibile per raggiungere la salvezza" #SkySport #Cremonese #Giampaolo #SerieA x.com