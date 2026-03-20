La Cremonese si prepara alla prima gara di Marco Giampaolo dopo più di dieci anni, affrontando il Parma in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la salvezza. I grigiorossi, posizionati al penultimo posto e a -3 dal Lecce, sono chiamati a ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di rimanere in Serie A. La partita si gioca il 20 marzo 2026.

Cremona, 20 marzo 2026 – Il ritorno di Marco Giampaolo dopo oltre dieci anni si aprirà con una sfida contro il Parma che i grigiorossi, attualmente al terzultimo posto a -3 dal Lecce, non possono sbagliare se vogliono assicurarsi ancora speranze salvezza. Domani a partire dalle ore 15 al “Tardini” si affronteranno due squadre che sono chiamate a mostrare tutto il loro orgoglio e a compiere un passo in avanti. Forti motivazioni per entrambe le contendenti, dunque, anche se la formazione che in questo momento rischia grosso è quella grigiorossa. Gli emiliani sono reduci dal pesante 4-1 patito a Torino e devono far ripartire la loro marcia se non vogliono farsi risucchiare nella zona calda della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese, la prima di Giampaolo è già decisiva: contro il Parma fondamentale gara salvezza

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