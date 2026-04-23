Napoli-Cremonese | 7 treni extra per il ritorno dei tifosi allo stadio

Per il match Napoli-Cremonese in programma il 24 aprile, sono stati attivati sette treni supplementari sulla Linea 2 e sulla linea Cumana. Questa iniziativa mira a facilitare il ritorno dei tifosi allo stadio, offrendo un servizio più capillare e frequente rispetto ai normali orari di servizio. Il piano prevede la disponibilità di tre treni extra per ciascuna delle due linee coinvolte, con l’obiettivo di ridurre la congestione e agevolare gli spostamenti.

?? Cosa sapere 7 treni extra su Linea 2 e Cumana per il match Napoli-Cremonese del 24 aprile. Il piano garantisce 3.400 posti aggiuntivi per gestire il deflusso dei tifosi verso Napoli. Venerdì 24 aprile 2026, dopo il fischio finale della sfida tra Napoli e Cremonese allo stadio Diego Armando Maradona, la mobilità urbana riceverà un supporto decisivo con l'attivazione di corse ferroviarie straordinarie per facilitare il ritorno a casa dei tifosi. L'accordo che vede coinvolti Trenitalia, la Region .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli-Cremonese: 7 treni extra per il ritorno dei tifosi allo stadio CREMONESE 0 NAPOLI 2 | DIRETTA REAZIONE DEI TIFOSI AZZURRI Notizie correlate Napoli-Cremonese, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblicoRegionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ha predisposto la circolazione dei treni metropolitani della... Protesta del tifo della Lazio, Marusic invoca il ritorno dei laziali allo stadio: "Abbiamo bisogno dei tifosi"Il terzino di Sarri nel post match contro l'Atalanta ha parlato della surreale situazione che si sta vivendo nelle partite casalinghe senza il... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange. Napoli-Cremonese, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblicoRegionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match. Corse stra ... napolitoday.it Napoli, Trenitalia: corse straordinarie venerdì 24 aprile della metro linea 2 dopo Napoli-CremoneseRegionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ha predisposto la circolazione dei treni metropolitani della ... msn.com