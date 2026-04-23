Napoli-Cremonese buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico

Per la partita Napoli-Cremonese di venerdì 24 aprile alle 20, Trenitalia ha deciso di prolungare il servizio dei treni sulla Linea 2 oltre l’orario normale di chiusura. L’iniziativa è stata presa in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli per facilitare gli spostamenti dei tifosi in modo più comodo. Questa misura riguarda i treni regionali delle ore successive alla fine dell’incontro.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, ha predisposto la circolazione dei treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio dopo il match Napoli-Cremonese di Serie A, in programma venerdì 24 aprile alle ore 20.45.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli-Roma, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblicoRegionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto... Napoli-Milan, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblicoProsegue l’impegno del Gruppo FS per garantire la mobilità e incentivare l’uso dei mezzi pubblici durante i principali eventi sportivi e culturali. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli-Cremonese, dove vedere la partita in tv e streaming; Cagliari, buone notizie dalla lotta salvezza. E lunedì alla Domus arriva l’Atalanta; Napoli, dopo 3 mesi dall'infortunio Neres torna a Castel Volturno; Napoli, David Neres è tornato a Castel Volturno: per Conte ci sono anche altre buone notizie. CdS – Napoli-Cremonese, conte cambia tre uomini. Dentro Rrahmani, occasione per AlissonDentro Rrahmani per uno tra Buongiorno e Beukema. Possibilità dal primo minuto per Alisson Santos e Gutierrez. Conte prepara Napoi-Cremonese ... mondonapoli.it Napoli, buone notizie verso la Cremonese: Conte ritrova Rrahmani per l’anticipo della 34aIn casa Napoli arrivano ottime notizie, dove Amir Rrahmani, già convocato nel match contro la Lazio, potrebbe tornare dal 1' contro la Cremonese. gonfialarete.com NAPOLI, SARO' CON...TE! Mirko Biancucci di Anema e Pallone Settimana lunga e faticosa in vista di Napoli-Cremonese. Le scorie lasciate dalla legnata nei denti presa sabato dalla Lazio di Sarri hanno dato adito, per certi versi comprensibilmente, a tante pol - facebook.com facebook Napoli-Cremonese, arbitra Doveri con Meraviglia al Var: la sestina completa x.com