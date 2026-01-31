Anticipi e postici di Serie A quando si gioca Napoli-Roma | tutte le date

Domani si torna in campo in Serie A con il match tra Napoli e Roma. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli di Antonio Conte si prepara a giocare in campionato. La partita segna la ripresa del campionato per entrambe le squadre, con i partenopei che vogliono riappropriarsi della vetta e i giallorossi che cercano punti utili per la classifica. Le date precise sono state ufficializzate e i tifosi sono già in fermento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.