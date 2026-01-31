Anticipi e postici di Serie A quando si gioca Napoli-Roma | tutte le date
Domani si torna in campo in Serie A con il match tra Napoli e Roma. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli di Antonio Conte si prepara a giocare in campionato. La partita segna la ripresa del campionato per entrambe le squadre, con i partenopei che vogliono riappropriarsi della vetta e i giallorossi che cercano punti utili per la classifica. Le date precise sono state ufficializzate e i tifosi sono già in fermento.
Dopo l'eliminazione dalla Champions League, inizia il periodo della settimana tipo del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, infatti, dopo l'uscita dall'Europa dei grandi, esclusa la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Calendario Juve Serie A, anticipi e posticipi 25ª e 26ª giornata: quando si gioca con Inter e Como. Orari e date ufficiali
La Juventus ha ufficializzato il calendario delle partite di campionato nelle giornate 25 e 26.
Serie A, ufficiali anticipi e posticipi: Napoli-Roma e Atalanta-Napoli, date e orari
La Lega Serie A ha annunciato le date ufficiali degli anticipi e posticipi delle prossime settimane.
Date e orari 25a-26a giornata Serie A NAPOLI-ROMA: domenica 15 febbraio, ore 20.45 ROMA-CREMONESE: domenica 22 febbraio, ore 20.45 - facebook.com facebook
La Lega Serie A ha annunciato date e orari fino alla 26esima giornata del campionato Due big match per il Napoli a distanza di una settimana: Napoli e Roma in campo al Maradona alle 20:45 di domenica 15 febbraio, con gli azzurri che giocheranno invec x.com
