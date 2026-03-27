Bosnia Italia dove si gioca quando e a che ora

La partita tra Bosnia e Italia si terrà in un impianto ancora da definire, con data e orario comunicati ufficialmente dalle autorità sportive. La squadra italiana ha ottenuto una vittoria per 2-0 nell'ultima sfida contro l’Irlanda del Nord, grazie ai gol di Sandro Tonali e Moise Kean, e ha così superato la semifinale dei playoff, avanzando nella qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026.

L’Italia vede il Mondiale un po’ più vicino. La vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, firmata dalle reti di Sandro Tonali e Moise Kean, ha permesso agli azzurri di superare la semifinale dei playoff e continuare la corsa verso la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026. Ora tutta l’attenzione è rivolta alla sfida decisiva di martedì 31 marzo, quando la Nazionale si giocherà l’accesso al torneo che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Per l’Italia si tratta di un appuntamento fondamentale, soprattutto dopo le due mancate partecipazioni consecutive ai Mondiali che hanno lasciato un segno profondo nel calcio azzurro. Bosnia Italia dove si gioca. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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