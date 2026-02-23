sesto san giovanni aperto il sottopasso pedonale che unisce stazione e metropolitana m1

Il nuovo sottopasso pedonale di Sesto San Giovanni collega la stazione ferroviaria alla metropolitana M1, riducendo i tempi di attraversamento. La struttura, dotata di luci LED e pavimentazione antiscivolo, migliora la sicurezza dei passanti e facilita gli spostamenti quotidiani. La realizzazione, iniziata sei mesi fa, ha coinvolto numerosi operai e tecnici locali. Ora i cittadini possono attraversare in modo più rapido e sicuro, anche nelle ore di punta.

Sesto San Giovanni (Milano) – Il sottopasso pedonale di collegamento tra la stazione ferroviaria e la linea 1 della metropolitana è finalmente aperto. Oggi i pendolari, gli studenti e ogni altro utente del trasporto pubblico beneficeranno di questo nuovo accesso per muoversi in uno scalo che sta subendo una totale riqualificazione, secondo il disegno dell’archistar Renzo Piano. Quest’opera, per la verità, non era prevista nel progetto originario: è stata voluta e richiesta dall’amministrazione e accettata, come intervento migliorativo aggiuntivo, dalla proprietà delle aree Falck, Milanosesto. L’apertura del passaggio diretto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il collegamento tra M1 e treni. Aperto il sottopasso pedonale: "Prende forma la nuova Sesto"

STAZIONE A PONTE, APRE IL SOTTOPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO CON LA METRO M1(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 21 febbraio 2026 – Ha aperto ufficialmente oggi, sabato 21 febbraio, il sottopasso pedonale che collega la stazione ferroviaria e la metropolitana M1 Sesto Fs, ... mi-lorenteggio.com

Il collegamento tra M1 e treni. Aperto il sottopasso pedonale: Prende forma la nuova Sesto
Affiancherà la stazione a ponte, porta d'accesso per il quartiere che sorgerà sulle aree ex Falck Un intervento strategico che migliorerà la vivibilità della zona e gli spostamenti dei pendolari.

