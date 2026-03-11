Per la stagione balneare 2026, Cetara si conferma tra i comuni della Campania con il mare più pulito. La località si distingue per la qualità delle acque e la cura dell’ambiente, mantenendo alti gli standard di balneabilità. Questo riconoscimento viene confermato anche quest’anno, rafforzando la reputazione della zona come meta apprezzata per il mare limpido e la tutela delle risorse marine.

Anche per la stagione balneare 2026, Cetara si attesta tra i comuni della Campania con il mare più pulito. La conferma arriva dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 42 del 19 febbraio 2026, che ha approvato la classificazione della qualità delle acque per la stagione balneare 2026, a seguito delle analisi effettuate dagli enti competenti. «Le acque di balneazione del nostro territorio sono risultate ancora una volta di qualità eccellente a conferma che il solco tracciato già da diversi anni è quello giusto» – ha dichiarato con soddisfazione il Sindaco F. D. M. Cetara, con la sua forza identitaria, trae linfa economica proprio dal mare, per questo intende tutelarlo, poiché è un’opportunità di crescita e sviluppo anche per le generazioni future. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Stagione balneare 2026, Cetara si conferma in Campania per il mare più pulito

